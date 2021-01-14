В ближайшее время вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в набережночелнинские поликлиники №3 и №4. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.Отметим, что сейчас открыта предварительная запись на вакцинацию от Covid-19. По мере поступления препарата, всех желающих будут приглашать по списку. Прививки уже делают в поликлиниках №6 и №7. Туда направляют горожан из зоны риска - медработников, сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, работников транспорта и волонтеров.Напомним, «Спутник V» противопоказан людям с тяжелыми аллергическими реакциями, симптомами ОРВИ, онкологией, первичным иммунодефицитом и беременностью. Кроме того, вакцинацию могут пройти только совершеннолетние.