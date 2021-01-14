Сегодня, 14 января, на брифинге с журналистами руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что в республике темпы массовой вакцинации от коронавируса ускорят к февралю.Данное заявление от имени региональных властей было сделано после того, как президент России Владимир Путин поручил начать проводить масштабную прививочную кампанию с начала следующей недели, сообщает kp.ru.По словам Галимовой, Татарстан, в свою очередь, уже в то или иной мере начал проводить массовые прививки от инфекции, а с учетом поручения Путина, скорее всего, объем поставок вакцины «Спутник V» в республику должен увеличиться. Напомним, ранее говорилось о том, что в регион к февралю этот показатель должен быть равен 190,5 тысяч доз.Как заверила Лилия Галимова, по мере поступления вакцина будет доступна не только жителям крупных городов Татарстана, но и жителям небольших и отдаленных поселений.