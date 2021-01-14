В этот четверг, 14 января, на традиционном брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что, несмотря на высокий уровень коллективного иммунитета у жителей республики к коронавирусу, ослаблять ковидные ограничения никто не собирается.Да и, в принципе, по словам Галимовой, в Татарстане сейчас и так нет каких-либо жестких ограничений. О них можно говорить, если только задевать тему работы общепита. И то речь идет только об одном моменте – ограничение времени работы ночных клубов. Рестораторам запрещено принимать клиентов с 23.00 до 6.00.Напомним, антитела к коронавирусу были обнаружены у 51% татарстанцев, прошедших соответствующее обследование. Но наличие такого уровня коллективного иммунитета не означает, что инфекция побеждена. Дело в том, что антитела к ней могут со временем пропасть и снова возникнет риск заражения. Так, что все равно стоит поберечь себя и окружающих, соблюдая все антиковидные меры профилактики.