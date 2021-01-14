С пятницы, 15 января, в Казани будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге на улице Гладилова. Речь идет об участке возле дома №53. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.Все дело в проведении на этой улице строительных работ. Их планируется завершить к 30 апреля текущего года. Тогда же дорогу вновь откроют для движения.Пока же автомобилистам столицы Татарстана лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда перекрытого участка.