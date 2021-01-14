Ночью в среду, 13 января, на улице Строителей в городе Йошкар-Оле загорелся цветочный магазин. В этот момент там находились двое работников, которые попытались справиться с огнем за холодильником самостоятельно, но не смогли - вызвали спасателей.На месте происшествия использовалось шесть пожарных автоцистерн и автомобиль дымоудаления. Огонь распространился на площадь порядка 80 квадратных метров и затронул несколько других объектов, в том числе салон сотовой связи, который уничтожил. В соседних магазинах закопчена внутренняя отделка и повреждена большая часть имущества.Предварительная версия ЧП - короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.