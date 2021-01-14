В период с 12 по 13 января бригады скорой помощи Чувашии оказали помощь восьми пострадавшим от обморожения. Госпитализированным от 29 до 89 лет, сообщает пресс-служба республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи.Так, в Шумерлинском районе 79-летний мужчина упал во дворе своего дома и не смог подняться. Два часа он провел на морозе, пока ему не помогли родственники, которые и вызвали медиков.Похожая история произошла с 62-летней жительницей Канашского района. Только она была пьяна. Во дворе собственного дома у женщины закружилась голова, она упала и 4 часа провела на морозе. У нее диагностировали обморожение кистей.Алкоголь сыграл злую шутку и с 29-летним мужчиной в Канаше. Будучи пьяным, он прошёл по улице без обуви на одной ноге, получив отморожение нижней конечности.