В Ульяновске завершились поиски 16-летней Дарьи Разуваевой из Заволжского района. Девочка, которая перестала выходить на связь с близкими еще 11 января, найдена живой. Об этом сообщили челны поисково-спастельного отряда \\"Лиза Алерт\\".Где подросток находилась последние дни и почему не могла связаться с родными, волонтеры не уточняют.Напомним, в Татарстане до сих пор идут поиски 17-летней Светланы Белашовой - воспитанницы Чистопольского детского дома. Девушка покинула учреждение 6 ноября, и с тех пор о ней ничего неизвестно. В розыск ее объявили в межрайонном следственном отделе СУ СКР Татарстана, одновременно возбудив уголовное дело по статье \\"Убийство\\".