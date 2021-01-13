Суд Набережных Челнов вынес приговор пяти горожанам которых признали виновными в групповом изнасиловании. В общей сложности их приговорили к 17,5 годам заключения.- Гатиуллину И.А. (с учетом отмены условного наказания по предыдущему приговору) 4 года колонии общего режима, Шайдулину Р.Р. – 3,5 года колонии общего режима, Ершову Р.Р. – 3,5 года колонии общего режима, Мубаракшину Т.Г. – 2,5 года колонии общего режима, Сайдашеву А.Р. - 4 года колонии строгого режима, - гласит официальная информация на сайте суда. - Приговор в законную силу не вступил.Напомним, в ночь на 3 марта 2019 года в увеселительном заведении Набережных Челнов один из его администраторов с друзьями заприметил пьяную 24-летнюю девушку. К слову, приятели и сами в тот вечер выпили.Они завели девушку в кабинку туалета клуба, где поочередно изнасиловали. В один из моментов девушке удалось запереться, и она смогла позвонить в полицию. Злоумышленников задержали и заключили под стражу.