С начала 2021 года из-за новых санитарных требований в школьных столовых Чебоксар поменяли меню. А именно убрали из него блюда с колбасными изделиями, в том числе и сосиски.При этом им нашли замену. В частности, речь идет о кнели из курицы с соусом, гуляше из птицы, тушеной птице в сметанном соусе и сыре.Как отмечают в администрации Чебоксар, помимо этого, в ближайшее время в школьное меню добавят еще одно новое блюдо. Возможно это будет творожная запеканка, внедрение которой в рацион детей предложил глава Чувашии Олег Николаев.