В Чувашии по факту гибели трех человек на пожаре в деревне Нижние Панклеи Моргаушского района возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».Напомним, частный деревянный дом на улице Центральная загорелся днем 11 января. Во время тушения огня пожарными были обнаружены тела 59-летней хозяйки, ее 39-летнего сына и их 50-летней гостьи. По предварительным данным, все они скончались из-за отравления угарным газом.Как полагают следователи, подозреваемый в гибели людей, личность которого сейчас устанавливается, затопил в доме неисправную печь с дымоходом из-за чего и произошел пожар.- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.