В этот четверг, 14 января, в Татарстане морозы сменит сильные снегопад, ветер до 16 м/с и метель с ухудшением видимости до 500-1 000 метров. Такая погода сохранится вплоть до утра 15 января.Ночью же в четверг все еще будет холодно – от -21 до -26, при прояснениях до -33 градусов. Утром начнет теплеть и уже днем ожидается от -9 до -14, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Татарстане зафиксировали морозы под -39 градусовХолоднее всего этим утром было на востоке республики (подробности)