Сегодня около 12.10 в Казани на проезжей части проспекта Универсиады недалеко от станции метро «Аметьево» между автомобилистами произошел конфликт. По словам очевидцев, не известно, что стало тому причиной – то ли они не поделили и без того широкую дорогу, то ли мужчины знакомы и просто остановились в «кармане», чтобы выяснить отношения. Несмотря на шум проезжавших мимо машин, было слышно, как один из участников – мужчина в расстёгнутой куртке, громко кричал и видимо провоцировал своего оппонента. Присутствовал на месте и еще один автомобилист – он приехал на третьей машине.Казалось, что он пытается успокоить конфликтующих. Мужчины на морозе долго препирались и в итоге произошла драка, которую один из очевидцев и заснял на видео и прислал в редакцию «Комсомольской правды».На записи видно, что помимо ударной техники автомобилисты заправски использовали броски. А один из них, оказавшись на снегу словно в боях без правил довольно удачно отбивался ногами. Драка долго не продлилась, видимо из-за сильного мороза. Третий автомобилист, к слову, не вмешивался в эту потасовку. Лишь потом помог собрать вещи подравшихся. В итоге все замерзли, расселись по своим машинам и разъехались.