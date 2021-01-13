За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 87 жителей Татарстана. Большинство из них - казанцы (42 человека). Остальные Высокогорского района (9), Набережных Челнов (7), Буинского района (6), Лениногорского района (6), Лаишевского района (4), Камско-Устьинского района (3), Чистопольского района (3), Тетюшского района (2), Зеленодольского района (1), Кайбицкого района (1), Нурлатского района (1), Пестречинского района (1) и Тукаевского района (1). Четыре случаи завозные, 83 - контактные.Среди зараженных детей нет. Одиннадцати людям от 18 до 30 лет, 28 - от 30 до 50 лет, 17 - от 50 до 60 лет, 18 - от 60 до 70 лет, 11 - от 70 до 80 лет, двоим - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 15 из них, 72 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.С начала пандемии COVID-19 подхватили 14 449 жителей республики. На данный момент 11 082 из них выздоровели, 210 - скончались. О трех последних летальных случаях стало известно накануне.