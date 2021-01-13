Сильные морозы в Татарстане уже отметили не только метеорологи, но и врачи. Лишь в Казани \\"скорую\\" уже трижды вызывали для оказания помощи замерзшим прохожим. Еще трое людей обратились в травмпункты самостоятельно. Из-за степени обморожения госпитализировали двоих, подростка осмотрели, оказали медпомощь и он ушел домой самостоятельно.В то же время в Алексеевском районе госпитализировали годовалого ребенка - у него обморожена кисть руки.Было принято решение госпитализировать мальчика в Казань - в ДРКБ республики. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщили в Минздраве Татарстана.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Татарстане зафиксировали морозы под -39 градусовХолоднее всего этим утром было на востоке республики (подробности)