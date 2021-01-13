По данным на среду, 13 января, в Марий Эл подтверждены 132 смерти зараженных коронавирусом людей. О последнем летальном случае сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.С начала пандемии в республике выявили 9 835 зараженных, в том числе 48 - накануне. Сейчас большинство - 8 535 человек, здоровы. В инфекционных стационарах продолжают пребывать 928 пациентов с пневмонией и 361 с коронавирусом.В Минздраве Марий Эл отмечают, что 154 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 780 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 31 больной, а в кислородной поддержке нуждаются 434.