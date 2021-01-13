В Казани на некоторых перекрестках появились новые камеры фото-видеофиксации, которые специально настроены на фиксацию нарушений при повороте налево, когда это запрещено знаками.Известно, что эти камеры сейчас расположены на перекрестках улиц Чистопольская - Бичурина, Амирхана - Чуйкова, Губкина - Арбузова, Ямашева - Мусина, Право-Булачная - Астрономическая, Кутуя - Гвардейская, Ямашева - Адоратского, Ямашева - Короленко.Данное новшество уже вызвало отрицательные эмоции у водителей, которые то и дело нарушали правила и разворачивались в запрещенных местах, создавая этим аварийную обстановку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Татарстане ГИБДД запустил Telegram-бот для принятия сообщений о пьяных водителяхРассказать о неадекватных автомобилистах можно анонимно (подробности)