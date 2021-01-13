Летальные случаи коронавируса в Чувашии выявляются ежесуточно с 24 ноября прошлого года. Тогда число скончавшихся не превышало 240, а сейчас - достигло 665. За минувшие сутки подтвердилась смерть еще 11 зараженных. Об этом в среду, 13 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.С начала пандемии в республике провели 429,5 тысячи тестов на коронавирус. Это помогло выявить болезнь у 17 640 человек, в том числе у 95 - накануне. На данный момент большинство из них - 15 925, выздоровело.