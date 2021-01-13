За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердились сразу 12 смертей зараженных коронавирусом людей. Таким образом, число летальных случаев инфекции там резко выросло до 486. Об этом в среду, 13 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.С начала пандемии в регионе провели более 560,6 тысячи тестов на коронавирус, обследовали 531 тысячу человек. Это помогло выявить 39 616 случаев заражения. На данный момент 36 116 больных выздоровели. Под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее сейчас находятся 13 789 жителей области.