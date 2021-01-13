В Ульяновске начались активные поиски 16-летней Дарьи Разуваевой из Заволжского района. Девочка перестала выходить на связь с близкими 11 января, сообщает поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт”.Известно, что подросток ростом около 158 сантиметров имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней была бордовая куртка, темно-синие спортивные брюки с белыми полосами, бордовые сапоги и серая шапка.Волонтеры считают, что Дарья может находиться в другом городе или даже районе. Просьба ко всем, кто видел эту девочку, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.