В 2021 году в Чувашии собираются начать реализацию программы борьбы с борщевиком. Задача по ее разработке была поставлена Главой республики Олегом Николаевым еще в июле прошлого года.Дело в том, что масштабы распространения борщевика на территории местных сел вызывает настороженность. При отсутствии контроля он не только захватывает площади сельхозугодий, но и угрожает здоровью людей. Властями планируется уничтожение очагов распространения растения. Для этого будут созданы специальные бригады. Сейчас же идет разработка правил предоставления субсидий.- Проведенный мониторинг выявил более 300 гектар засоренных борщевиком земель. Работа по уничтожению этого сорняка потребует неоднократного применения химического и механического способов обработки пораженных участков, - отмечают в пресс-службе Минсельхоза Чувашии.