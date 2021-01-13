Вечером 12 января от врача \\"скорой помощи\\" в МЧС Татарстана поступило сообщение, что в 20.52 из своей квартиры на проспекте Ибрагимова в ДРКБ госпитализирован шестилетний мальчик. Предварительный диагноз - \\"отравление средней степени тяжести\\". У его 26-летней матери такие же признаки, но она от госпитализации отказалась - степень отравления была легкой.По предварительным данным, пострадавшие отравились угарным газом.Для того, чтобы выяснить точные причины произошедшего, проводится проверка силами специалистов МЧС Татарстана.