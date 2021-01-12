В 2020 году в Татарстане арестов, запретов на действия с недвижимостью и их прекращений было зарегистрировано более 111 тысяч. Рост составил 40%. В 2019 этот показатель был равен 78 635. Сообщает региональное управление Росреестра.- Напоминаем, что запись об аресте или запрещении вносится в Единый государственный реестр недвижимости на основании документов, поступающих в ведомство от службы судебных приставов, судебных и налоговых органов. При этом арест/запрещение может быть наложено как на все объекты недвижимости, так и на конкретные объекты, - сообщили в управлении.Учитывая актуальность сложившейся ситуации, Росреестр Татарстана на регулярной основе проводит «горячие линии» по данной тематике.