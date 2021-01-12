В первый день нового года на трассе горнолыжного комплекса в Верхнеуслонском районе Татарстана мать со своей 7-летней дочерью вместе катались на тюбинге с горки. Во время одного из спусков они перевернулись, и девочка получила закрытый перелом бедра.После проведенной проверки по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.Напомним, в Елабужском районе на территории национального парка «Нижняя Кама» 3-летняя девочка при скате с горки на снегокате врезалась в дерево и получила серьезные травмы головы. Несмотря на все усилия врачей, девочка скончалась в больнице через несколько дней. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.