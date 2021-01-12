Первый зам главы министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов ответил на жалобы жителей республики на большие платежки за отопление в декабре.По словам чиновника, тарифы здесь ни причем, они остались прежними. Дело, как оказалось, в сезонности. Ноябрь был теплым, а декабрь – холодным, даже по сравнению с 2019 годом. Отсюда и разница в начисленной плате. В 20-градусные морозы ведь нужно больше тепла.Напомним, прокуратура уже начала проверку по факту жалоб татарстанцев на слишком дорогие ЖКУ. Так, в Набережных Челнах горожане, получив платежки за декабрь, стали создавать в соцсетях сообщества недовольных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМинстрой Татарстана выяснит, почему жительнице Казани пришел счет за квартплату в размере 31 тысячи рублейПо словам замглавы ведомства Алексея Фролова, женщине будет сделан перерасчет (подробности)