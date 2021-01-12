Тревожный звонок поступил в службу МЧС Татарстана ночью 12 января в 1.31. Мужчина сообщил, что он вместе с приятелем оказался в неприятной ситуации - они замерзают в автомобиле Нива. Находятся в Тукаевском районе возле села Бетьки около высоковольтной линии в поле. На место происшествия выехала дежурная смена спасателей ЗПСО №6.- В 2.30 машина и люди были найдены, - сообщили в МЧС Татарстана.Замерзающими рыбаками оказались два 34-летних приятеля. Их обогрели в салоне автомобиля спасателей и перевезли до ближайшей городской АЗС, откуда они вызвали такси до дома. От госпитализации рыбаки отказались.