12 января Минздрав Татарстана подтвердил еще три смерти от коронавируса в республики. В результате болезни скончались 63-х, 74-х и 84-х летние женщины.- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в официальном сообщении регионального ведомства.С начала пандемии число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 210.Напомним, за прошедшие сутки в республике было выявлено 89 новых случаев заражения COVID-19, из них 1 – завозной, 88 – контактные. Было госпитализировано 30 человек. Всего в Татарстане инфекция была обнаружена у 14 362 человек, 11 061 из которых выздоровел.