На сайте госзакупок появилось сразу девять тендеров от компании \\"Автодор-Инжиринг\\". Им требуются люди для контроля за строительством платной трассы М-12 \\"Москва-Казань\\". На это планируется потратить до 2,7 миллиарда рублей.Принять участие в тендере можно до 29 января. Подрядчики же будут выявлены посредством электронного аукциона 15 февраля.Отметим, что скоростная автомобильная трасса Москва-Казань в два раза сократит время в пути между городами. Также дорога объединит Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую агломерации.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на возмущения жителей домов, рядом с которыми пройдет дорога.- Там несколько деревень, через которые пройдет трасса. Я их (местных жителей – Ред.) тоже понимаю. Они хотели жить на природе, а там рядом трасса пройдет. Их реакция понятна. Но в целом для народа это 10 плюсов, нам просто повезло. Все будет сделано (на трассе М-12 – Ред.) с соблюдением санитарных норм, с шумозащитными экранами, - заметил он.