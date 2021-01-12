Власти Казани готовы потратить на содержание городских парков, скверов и памятников в 2021 году порядка 244,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок опубликовал комитет внешнего благоустройства и дирекция парков и скверов.Согласно техзаданию, среди задач подрядчика будут создание благоприятных условий для отдыха населения, сохранение зеленых насаждений, недопущение ослабления и улучшение их внешнего вида. Помимо парков и скверов он должен будет следить за состоянием леса \\"Лебяжье\\".Заявки на участие в тендере принимаются до 15 января. Исполнитель контракта будет выявлен посредством электронного аукциона 18 числа.