По данным на вторник, 12 января, в Чувашии зафиксировано 654 летальных случая коронавируса. Последние 11 смертей зараженных там подтвердились накануне. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекцией.С начала пандемии в республике провели порядка 429,5 тысяч тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 17 545 больных, в том числе 90 - за минувшие сутки. На сегодня большинство зараженных - 15 847 человек, выздоровело, но новые случаи инфекции продолжают выявляться ежесуточно.