За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 89 случаев коронавируса. Большинство зараженных - казанцы (61). Остальные - из Набережных Челнов (10), Зеленодольского района (4), Лаишевского района (2), Муслюмовского района (2), Пестречинского района (2), Тукаевского района (1), Альметьевского района (1), Буинского района (1), Дрожжановского района (1), Елабужского района (1), Нижнекамского района (1) и Чистопольского района (1). Один случай завозной, 88 - контактные.Среди зараженных несовершеннолетних нет, 11 - от 18 до 30 лет, 23 - от 30 до 50 лет, 12 - от 50 до 60 лет, 22 - от 60 до 70 лет, 12 - от 70 до 80 лет, 8 - от 80 до 90 лет, одному - более 90 лет. Госпитализация потребовалась 30 из них, 59 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.С начала пандемии COVID-19 в республике выявили у 14 362 человек, 11 061 из них выздоровел, а 207 - скончались.