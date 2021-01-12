Массовая авария с участием семи автомобилей произошла вчера, 11 января, в 18.35 на 656 километре федеральной трассы М-7 \\"Москва-Уфа\\" в поселке Кугеси. По предварительным данным, водитель грузовика DAF с полуприцепом во время перестроения из правой полосы в левую задел попутные «Лада XRAY» и «КАМАЗ». Последний вынесло на встречку, где грузовик столкнулся с «Мерседесом», а также задел припаркованные Dacia, Opel Astra и ГАЗ-3507.В результате аварии погиб 48-летний пассажир «Мерседеса». В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены 24-летняя женщина-водитель «Мерседеса», ее 35-летний пассажир и водитель КАМАЗА.После столкновения из прицепа одного из грузовиков на трассу высыпались строительные блоки и кирпичи.