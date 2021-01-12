В период с 31 декабря по 10 января Татарстан посетили 152 тысячи туристов. Особой популярностью у них пользовались Казанский Кремль, остров-град Свияжск, Елабуга и Великий Болгар.- Если в 2020 году туристы в среднем находились в республике 3 дня и 2 ночи, то сейчас мы видим, что время пребывания увеличилось в два раза. Это позволило гостиницам, ресторанам, а также иным объектам туристской индустрии получить доход, аналогичный объему выручки за период каникул 2020 года, - заметил председатель местного госкомитета по туризму Сергей Иванов.Отметим, что 2020 году в новогодние праздники Татарстан посетили 170 тысяч туристов, а в аналогичный период 2019 - 150 тысяч человек.