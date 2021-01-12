В понедельник в республике произошло сразу два трагических случая - под поезда в разных районах Татарстана попали две женщины. В обоих случаях они погибли на месте происшествия.Первый случай произошел на перегоне Вахитово-Тихорецкая в 7.00. Там женщина погибла в результате наезда электрички \\"Казань-Аэропорт\\".Второй случай произошел спустя два часа на перегоне \\"Светлое Озеро-Заинск\\". Там в результате наезда произошло смертельное травмирование неизвестной.В обоих случаях на месте происшествия работали следственно-оперативные группы Приволжского Следственного Управления на транспорте. По факту двух трагических случаев начаты доследственные проверки.