На «горячую линию» Минэкологии Татарстана обратились жители европоселка «Маленькая страна» Тукаевского района. Они были обеспокоены странной окраской ручья, протекающего около дачного некоммерческого товарищества «Алан». Вода в нем неожиданно приобрела желтый цвет.При выезде на место экологи подтвердили данный факт и назвали возможной причиной произошедшего слив хозяйственно-бытовых стоков.- Возбуждено административное расследование по статье «Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод» и «Нарушение правил охраны водных объектов», - сообщили в Минэкологии Татарстана.Источник сброса стоков пока ведется.