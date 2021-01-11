В Верхнеуслонском районе Татарстана на стационарном посту полиции сотрудники ГИБДД для проверки был остановлен автомобиль «Киа Серато». За его рулем находился 32-летний дитель соседней Башкирии.Во время осмотра машины под передним пассажирским сиденьем полицейские нашли и изъяли пакет с 19 плитками коричневого цвета. Как потом показала экспертиза, это был гашиш общей массой 1,8 килограмма.- В ходе опроса водитель пояснил, что наркотики он приобрел для личного потребления через интернет-магазин, забрал из тайника в Москве. Однако, при нем находились электронные весы, рулон липкой ленты и множество полимерных пакетов, - сообщили в МВД Татарстана.В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».