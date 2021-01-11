В убийстве собственного отца заподозрили 22-летнего жителя села Токаево Комсомольского района Чувашии. В отношении его уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье и поместили под стражу на время следствия.По версии которого, в эти новогодние праздники, а именно поздно вечером 3 января, у себя дома парень сильно поссорился со своим 51-летним родителем. Разъяренный сын схватил мясницкий нож – для разделки скота, и нанес им отцу не менее 16 ударов. Тот от полученных ранений довольно быстро скончался.- Орудие преступления (нож) обнаружено и изъято на месте происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе и психиатрическая, - сообщают в СУ СКР Чувашии.