Как было заявлено в мэрии Казани во время совещания «деловой понедельник», по сравнению с декабрем в начале января показатели заболеваемости в городе ОРВИ и коронавирусом снизились.- Новогоднего чуда в этом плане точно нет – пандемия перешла в новый год вместе с нами. Угроза распространения вируса никуда не ушла, нужно строгое соблюдение всех принятых мер, – тем не менее отметил мэр Казани Ильсур Метшин.Так, по данным зам главы Минздрава Татарстана – начальника управления здравоохранения города Владимира Жаворонкова, в Казани на 10 января зарегистрировано 7 837 случаев заражения коронавирусом. Также, по его словам, в столице республики недостатка коек для ковидных больных не наблюдается, выдача бесплатных лекарств для лечения инфекции продолжается.