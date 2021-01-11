Под окнами средней школы в Набережных Челнах сегодня, 11 января, нашли 14-летнюю девочку. По предварительным данным, она выпала из окна туалета на третьем этаже.На месте происшествия работают сотрудники СУ СКР Татарстана. По предварительным данным, школьница воспитывается в приемной семье, жила в Тукаевском районе республики. Собственный источник \\"Комсомолки\\" в правоохранительных органах сообщил, что в школьном портфеле восьмиклассницы находилась записка, а в момент ЧП вместе с ней в туалете находились пятеро девочек.Тот же источник сообщает, что сейчас по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье \\"Доведение до самоубийства\\". Инцидентом заинтересовались и в прокуратуре Татарстана.- Надзорное ведомство совместно с коллегами из прокуратуры Тукаевского района проверит соблюдение требований законодательства администрацией школы и иными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. - При наличии оснований будут приняты меры реагирования.