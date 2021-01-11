На Крещение Господне 2021 в Чувашии планируют подготовить 120 официальных мест для купания и более 500 купелей. Подготовительная работа начнется уже на этой неделе. Все места для омовения будут оборудованы в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сегодня, 11 января, на еженедельной планерке в правительстве республики сообщил глава регионального ГКЧС Вениамин Петров.В прошлые годы на Крещение Господне в Чувашии в воду на улице окунались около 35-30 тысяч человек. Не исключено, правда, что в этом году из-за пандемии коронавируса их будет меньше. Для людей подготовят специальные палатки для обогрева, куда можно будет попасть только в медицинской маске.