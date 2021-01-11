Пожар в многоэтажке на улице Ленина в Альметьевске начался в 11.18 в понедельник, 11 января. Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС республики обнаружили на балконе 3 этажа женщину с двумя детьми. Они просили о помощи. Самостоятельно выбраться из квартиры они уже не могли - в подъезде было сильное задымление.Женщину и двух ее детей - трехлетнего и двухлетнего малыша, вынесли на руках по трёхколенной лестнице. Еще одну женщину - 90-летнюю пенсионерку с верхних этажей, вывели через подъезд при помощи спасательного капюшона.- Общая площадь пожара составила три квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадавших нет. Причины начала возгорания выясняют сотрудники ведомства.