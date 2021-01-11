Сегодня ,11 января, на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков сообщил, что в республике от коронавируса вакциной «Спутник V» уже привито 2 420 человек. Всего же данный препарат в Татарстан поступил в объеме 6,9 тысяч доз. Последняя поставка была произведена 30 декабря.По словам Жавронкова, есть расчет на то, что с окончанием новогодних каникул темпы вакцинации населения от коронавируса в Татарстане будут только нарастать. Замминистра призывал жителей региона быть более активными и обращаться за прививкой в местные медучреждения.При этом на той же пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина отметила, что ни одна вакцина не может на 100% защитить человека от инфекции, в крайнем случае она облегчит течение болезни. Поэтому, по ее словам, после прививки все равно надо соблюдать меры профилактики.