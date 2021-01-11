По данным на понедельник, 11 января, в Марий Эл зафиксировали 131 летальный случай коронавируса. Последняя смерть зараженного там подтвердилась за прошедшие сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.С начала пандемии COVID-19 в Марий Эл выявили у 9 738 человек. К этому дню 8 477 из них выздоровели. В инфекционных стационарах республики продолжают находиться 910 пациентов с пневмонией и 360 с подтвержденным коронавирусом.В региональном Минздраве отмечают, что 145 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 773 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких при этом подключены 29 пациентов, а в кислородной поддержке нуждаются 423.