За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 90 жителей Татарстана. Два случая завозные, 88 - контактные. Большинство из них - казанцы (52 человека).Среди зараженных один ребенок. Десятерым - от 18 до 30 лет, 28 - от 30 до 50 лет, 11 - от 50 до 60 лет, 24 - от 60 до 70 лет, десятерым - от 70 до 80 лет, шестерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 23 зараженным, 67 же были оставлены дома под медицинским наблюдением.С начала пандемии в Татарстане COVID-19 выявлен 14 273 человек, 11 041 из которых выздоровел, а 207 - скончались.