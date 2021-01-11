В мэрии Казани во время совещания \\"деловой понедельник\\" начальник полиции города Александр Мищихин рассказал, с чем пришлось столкнуться правоохранителям в новогодние праздники 2021.Прежде всего, он сообщил, что с начала года в Казани было зарегистрировано 400 преступлений. Среди них два убийства на бытовой почве и семь случаев, когда людям умышленно причинили тяжкий вред здоровью.- Все эти преступления раскрыты, - рассказал Мищихин. - Среди них и произошедшее 7 января убийство семьи из трех человек. Подозреваемый уже задержан.В числе преступлений зарегистрировано 300 краж и других противоправных действий против собственности. Среди них мошенничества и кражи, которые совершены дистанционным способом - по телефону. На улицах или в других общественных местах было совершено 153 преступления. Почти половина - 45%, это хищения товаров из магазинов и торговых центров.Также стражам порядка удалось не допустить преступлений в местах проведения новогодних мероприятий.