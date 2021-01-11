Наезд на трех пешеходов произошел утром 11 января в Нижнекамске в районе Промзоны. По предварительным данным, водитель многотонный фуры не успел притормозить перед \\"зеброй\\", когда по ней шли две женщины и мужчина. Машина остановилась лишь, когда сбила прохожих. Кабина грузовика вылетела в кювет, а под колесами прицепа зажатыми оказались две женщины, мужчину отбросило в снег.На помощь пострадавшим пришли прохожие. Еще до приезда спасателей, полицейских и медиков \\"скорой помощи\\" они вытащили пострадавших из-под колес. Всех троих пешеходов с различными травмами госпитализировали.