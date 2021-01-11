С начала пандемии в Набережных Челнах выявили 1 456 зараженных коронавирусом человек, 845 из которых уже выздоровели. Показатель заболеваемости сейчас составляет 272,7 на 100 тысяч населения, что на 25% ниже республиканского значения. Такие цифры сегодня, 11 января, сообщил руководитель местного отдела Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев.Мэр города Наиль Магдеев, в свою очередь, заметил, что “эти цифры никого не должны успокаивать”.- Да, показатели ниже на 20 с лишним процентов чем по республике. Но профилактической и организационной работы в этом направлении еще много. Дело не в штрафах. Дело в том, что мы должны обращать внимание на средства индивидуальной защиты. Мы будем об этом говорить, будем об этом напоминать, вести в этом плане профилактическую и административную работу. Для тех, кто понимает – профилактическую, для тех, кто не понимает есть инструменты, которые будем применять, - констатировал он.