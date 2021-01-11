Страшная авария произошла вчера, 10 января, в 12.00 на федеральной трассе М7 \\"Москва-Уфа\\" на 734 километре в Козловском районе республики. Недалеко от деревни Тюрлемы столкнулись сразу пять автомобилей.Все произошло на узком участке трассы, когда минивэн \\"Шероле Орландо\\" потерял управление и по касательной задел встречный грузовик \\"Скания\\", после этого врезался в КАМАЗ, находящийся на встречке. Затем \\"Скания\\" врезалась в \\"Ладу Калину\\", ехавшую следом за минивэном. Следовавший следом \\"Лэнд Ровер\\", чтобы избежать столкновения, вылетел в кювет.Во время аварии погибли двое взрослых и две несовершеннолетние пассажирки минивэна. Девочкам было семь и 15 лет. Еще одна девочка из \\"Шевроле Орландо\\" и два человека из отечественной легковушки отправлены в больницу.