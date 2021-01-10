В воскресенье, 10 января, в Татарстане местами наблюдалась сильная метель и ветер, на дорогах - гололедица и снежные заносы. Утром автоинспекторы советовали водителям оставаться дома. Тем не менее на 916 километре автодороги М7 “Волга” произошло сразу 7 аварий, в которые попали в общей сложности 15 машин.Примерно 13.32 большегруз, мужчина за рулем которого не соблюдал безопасной дистанции, врезался сзади в иномарку “Фольксваген”. Желая избежать аварии, водитель применил экстренное торможение. Из-за этого грузовик стало заносить в разные стороны, где он задевал другие машины.К счастью, никто из людей не пострадал, сообщает пресс-служба УГИБДД Татарстана.