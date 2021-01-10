В Чувашии подтвердились еще 11 летальных случаев коронавируса. Таким образом, с начала пандемии там скончались уже 633 зараженных человека. Об это в воскресенье, 10 января, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.На сегодняшний день в республике провели около 425 тысяч тестов на COVID-19. Исследования помогли выявить 17 364 зараженных, 89 из которых - накануне. Большинство из больных - 15 694 человека, уже выздоровели, но новые случаи зараженных продолжают фиксироваться десятками ежесуточно.