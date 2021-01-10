По данным на воскресенье, 10 января, в Марий Эл зафиксировано 130 летальных случаев коронавируса. Две последние смерти зараженных там подтвердились накануне. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.С начала пандемии СOVID-19 подхватили 9 688 жителей республики, 51 из которых был выявлен за минувшие сутки. К сегодняшнему дню большинство из них - 8 453 человека, выздоровело. В инфекционных стационарах сейчас находятся 906 пациентов: 901 - с пневмонией, 380 - с подтвержденным коронавирусом.В местном Минздраве сообщают, что 145 больных находятся в тяжелом состоянии, 761 - в состоянии средней степени тяжести. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 33 человека, в кислородной поддержке нуждаются - 426.